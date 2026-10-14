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Царьград

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В Челябинской области 1,1 млн частных инвесторов вышли на биржу

В Челябинской области 1,1 млн частных инвесторов вышли на биржу

К концу сентября 2026 года в Челябинской области насчитывалось 1,1 млн частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже, что на 4,8 тыс.

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