The New York Times сообщает о слежке Китая за иностранцами

Китай создал систему для сбора данных о 12 тыс. иностранцах в Чжанцзякоу. Исследователь Марк Хофер выявил платформу "Динамическая платформа управления", взаимодействующую с Origin Dynamic, что напоминает сюжет фильма "Особое мнение".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии