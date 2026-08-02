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Царьград

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The New York Times сообщает о слежке Китая за иностранцами

The New York Times сообщает о слежке Китая за иностранцами

Китай создал систему для сбора данных о 12 тыс. иностранцах в Чжанцзякоу. Исследователь Марк Хофер выявил платформу "Динамическая платформа управления", взаимодействующую с Origin Dynamic, что напоминает сюжет фильма "Особое мнение".

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Комментарии
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Владимир Степанов
а что, только англосаксам разрешено не просто следить, но и арестовывать иностранцев?
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