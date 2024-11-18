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Бойцы ВСУ бросили американские винтовки и бежали после встречи с российским спецназом

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили западные гранаты и американские винтовки M-16 и бежали с позиций на херсонском направлении после встречи с военнослужащими подразделений специального назначения российской группировки войск «Днепр».

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