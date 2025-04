Новый геймплейный трейлер раскрыл дату выхода философского выживания The Alters от создателей Frostpunk 2Польский издатель и разработчик 11 bit studios (дилогия Frostpunk, This War of Mine) в рамках шоу The Triple-i Initiative 2025 наконец анонсировал дату выхода амбициозного научно-фантастического философского выживания The Alters.