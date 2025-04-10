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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый геймплейный трейлер раскрыл дату выхода философского выживания The Alters...

Новый геймплейный трейлер раскрыл дату выхода философского выживания The Alters...

Новый геймплейный трейлер раскрыл дату выхода философского выживания The Alters от создателей Frostpunk 2Польский издатель и разработчик 11 bit studios (дилогия Frostpunk, This War of Mine) в рамках шоу The Triple-i Initiative 2025 наконец анонсировал дату выхода амбициозного научно-фантастического философского выживания The Alters.

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