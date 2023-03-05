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Бобровский отразил 31 из 32 бросков «Питтсбурга» и стал 1-й звездой матча. Победа – 19-я в сезоне

Бобровский отразил 31 из 32 бросков «Питтсбурга» и стал 1-й звездой матча. Победа – 19-я в сезоне

Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков «Питтсбурга» и стал 1-й звездой матча. «Флорида» обыграла «Пингвинс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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