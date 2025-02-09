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Царьград

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Британцы "тоннами" вывозят золото. Трамп довёл финансистов до истерики

Британцы "тоннами" вывозят золото. Трамп довёл финансистов до истерики

В Британии набирает обороты новая мода. Трейдеры опасаются действий Дональда Трампа и вывозят золото из банков.

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