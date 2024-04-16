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Стало известно, что ждет смелого тракториста за снос нелегальных торговых точек в Новосибирске

Стало известно, что ждет смелого тракториста за снос нелегальных торговых точек в Новосибирске

Все очень переживали за судьбу народного героя, который расчистил площадку от незаконных торговых точек.

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Комментарии
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Александр Рус
а что его ждет?назначение на главу УВД со всеми полномочиями....колокольцев,падла,учись работать!
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47 мин.
ГМ
Геннадий Малахов
Только ТАК и не ИНАЧЕ!!!
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20 мин.
HotRS
Хрен на блошиный рынок, что там со сквером? Три года прошло.
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19 мин.

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