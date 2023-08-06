Попавшую в ДТП Ладу Дэнс госпитализировали на вертолете, певица в тяжелом состоянии

Раскрыты подробности аварии, в которую попала звезда девяностых. Появились первые подробности о состоянии популярной исполнительницы Лады Дэнс, которая попала в дорожную аварию на 52-м километре трассы М-2 «Крым», находясь в автомобиле такси.