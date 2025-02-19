Москвичам пообещали раннюю весну

Весна в Центральной России в текущем году ожидается ранней, метеорологическое ее начало совпадет с календарным, что бывает крайне редко, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец "Старт весны нас впечатлит! Март начнется с очень теплой погоды, опережающей календарь на три недели, и очень нас удивит положительным отклонением температуры от нормы", – он в своем Telegram-канале.