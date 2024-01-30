Жесточайший бан Валиевой, новая девятка «Спартака», инструкции Путина помогли СКА, Дюков – самый влиятельный в российском футболе и другие новости

Решение поприветствовали в WADA и Американском антидопинговом агентстве. "WADA подало это обращение в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта, и мы считаем, что это было достигнуто". Не просто согласились,а по приветствовали решение CAS. Такое выражение эмоций нечто особенное и неприятное,долго ждали.

Максим Комаров

Если бы Никитин не только гонял на телеге, а еще и читал, что обсуждает, возможно, у него поменьше вопросов было бы. Кто организовал турне юношеской сборной в Бразилии - Никитин? Нет. Лукойл? Нет. Алекперов? Снова - нет! Читай, Никитин: Александр Иванович Медведев, по своим связям в Бразилии. Потому в рейтинге он и есть, а неизвестно где пребывающего Алекперова - нет. Денег у последнего, конечно, побольше, чем у Медведева. Но телефон Первого Лица у Александра Ивановича тоже есть. То есть, по сравнению «влиятельности» Медведев пока опережает весь Лукойл.