Армия России нанесла новые удары по логистике и портовой инфраструктуре Украины (ФОТО)

Армия России нанесла новые удары по логистике и портовой инфраструктуре Украины. В Киевской области поражён складской комплекс ООО «Стеллар Джет», который использовался для хранения готовых изделий крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей.