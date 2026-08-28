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Русская весна

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Армия России нанесла новые удары по логистике и портовой инфраструктуре Украины (ФОТО)

Армия России нанесла новые удары по логистике и портовой инфраструктуре Украины (ФОТО)

Армия России нанесла новые удары по логистике и портовой инфраструктуре Украины. В Киевской области поражён складской комплекс ООО «Стеллар Джет», который использовался для хранения готовых изделий крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей.

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