В Новосибирской области благодяря нацпроекту резко снизилась младенческая смертность

В Новосибирской области в 2023 году впервые показатели младенческой смертности снизились до минимальных значений благодаря развитию трехуровневой системы неонатальной помощи, созданной в регионе в рамках выполнения задач национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ.
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