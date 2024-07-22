9 экстремальных навыков, которые актеры приобрели для ролей

Актерское мастерство — это гораздо больше, чем просто произносить реплики и передавать эмоции. Убедить зрителей, что перед ними действительно герой или злодей, а не просто тот, кто отрабатывает многомиллионный гонорар, гораздо сложнее.
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