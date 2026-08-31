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Виталий Королев поздравил ветерана из Лихославля

Виталий Королев поздравил ветерана из Лихославля

Виталий Королев поздравил ветерана из Лихославля Антонину Григорьевну Диричева со 100-летием.  «Большую часть своей жизни Вы посвятили здравоохранению и достигли в избранном деле высокого мастерства.

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