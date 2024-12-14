Взрывы в Одессе и Киеве: ВС России нанесли серию ударов дронами-камикадзе Россия продолжает нанесение ударов по критически важной инфраструктуре Украины, сегодняшняя ночь не стала исключением.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Взрывы в Одессе и Киеве: ВС России нанесли серию ударов дронами-камикадзе Россия продолжает нанесение ударов по критически важной инфраструктуре Украины, сегодняшняя ночь не стала исключением.
Свежие комментарии