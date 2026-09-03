❕Константинов: Власти Крыма принимают стратегические решения для обеспечения полуострова топливом и электроэнергией Председатель Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что события последних месяцев существенно изменили ситуацию на полуострове, и предвидеть всё было невозможно.
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