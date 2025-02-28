Маск поддержал заявление Трампа после встречи с Зеленским

REUTERS/Brian Snyder Глава Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск поддержал заявление президента США Дональда Трампа по результатам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.
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