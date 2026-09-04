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Нижегородская правда

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Нижегородский Минлесхоз начал выдавать разрешения на добычу пушных животных

Нижегородский Минлесхоз начал выдавать разрешения на добычу пушных животных

В Нижегородской области начали выдавать разрешения на добычу пушных животных — зайца (беляка, русака), лисицы и енотовидной собаки.

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