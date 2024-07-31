Демобилизации не будет: Зеленский намерен продолжать утилизировать украинцев

Украинские СМИ, ранее заявлявшие о том, что Зеленский лично пообещал западным партнёрам не проводить демобилизацию до окончания военных действий, публикуют подтверждающее заявление спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука о том, что демобилизации до конца войны таки не будет.