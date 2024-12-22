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"А президент-то ненастоящий!" или эстонская скорость британских журналистов

"А президент-то ненастоящий!" или эстонская скорость британских журналистов

Потрясающие открытия делают британские журналисты. Они совершенно серьезно пишут, что Байден никогда не был президентом.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Ну, вот и элитная пиндосрань призналась, что в пиндостане никакого презика, в лице конченого маразматика байдена, никогда и небыло, всё это фейки и ложь....Нас много ждёт впереди интересного....
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