Сибирь и Дальний Восток получат посылки из Китая на 5-7 дней быстрее.Между Россией и КНР начали курсировать почтовые вагоны, в результате Сибирь и Дальний Восток получат посылки из Китая на 5-7 дней быстрее, сообщает тг-канал Телеграмма РЖД.
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