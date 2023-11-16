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Царьград

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Между Россией и КНР начали курсировать почтовые вагоны

Между Россией и КНР начали курсировать почтовые вагоны

Сибирь и Дальний Восток получат посылки из Китая на 5-7 дней быстрее.Между Россией и КНР начали курсировать почтовые вагоны, в результате Сибирь и Дальний Восток получат посылки из Китая на 5-7 дней быстрее, сообщает тг-канал Телеграмма РЖД.

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