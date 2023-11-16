Сибирь и Дальний Восток получат посылки из Китая на 5-7 дней быстрее.Между Россией и КНР начали курсировать почтовые вагоны, в результате Сибирь и Дальний Восток получат посылки из Китая на 5-7 дней быстрее, сообщает тг-канал Телеграмма РЖД.