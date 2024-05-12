Слуцкий назвал условие для переговоров России и Украины

Председатель ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что мирные переговоры России и Украины возможны только в том случае, если РФ будут предоставлены гарантии неделимой безопасности.
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