Переломный момент в матче Джадд Трамп vs Шон Мерфи на English Open 2026

Смотрите видеообзор захватывающего момента в четвертом фрейме матча Джадд Трамп против Шона Мерфи в 1/4 финала English Open 2026 Джадд Трамп (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Смотрите видеообзор четвертого фрейма матча Джадд Трамп vs Шон Мерфи в 1/8 финала English Open 2026.