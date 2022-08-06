Спільні повітряні маневри ВПС США та Тайваню Японія та інші тихоокеанські союзники США готові протистояти натиску Китаю Союзники Заходу в Індо-Тихоокеанському регіоні висловили тривогу з приводу військових навчань Китаю навколо Тайваню та прагнення зміцнити зв'язки з НАТО У четвер Китай розпочав п'ятиденні військові навчання з бойовою стріляниною в семи зонах, що оточують Тайвань, судячи […] Сообщение Японія та інші тихоокеанські союзники США готові протистояти натиску Китаю появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.