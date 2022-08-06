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Японія та інші тихоокеанські союзники США готові протистояти натиску Китаю

Спільні повітряні маневри ВПС США та Тайваню   Японія та інші тихоокеанські союзники США готові протистояти натиску Китаю Союзники Заходу в Індо-Тихоокеанському регіоні висловили тривогу з приводу військових навчань Китаю навколо Тайваню та прагнення зміцнити зв'язки з НАТО  У четвер Китай розпочав п'ятиденні військові навчання з бойовою стріляниною в семи зонах, що оточують Тайвань, судячи […] Сообщение Японія та інші тихоокеанські союзники США готові протистояти натиску Китаю появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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