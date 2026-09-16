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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов о сыне, на которого набросился Оттенбрайт: «В СКА люди есть, которые могут сбросить перчатки. Вы это увидите, когда это будет необходимо»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после матча Фонбет чемпионата КХЛ с « Шанхай Дрэгонс » (7:2) ответил на вопрос о стычке Игоря Ларионова-младшего и Тернера Оттенбрайта.

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