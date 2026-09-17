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Россиядә балалы әниләр өчен салымнарны киметергә тәкъдим иттеләр

Дәүләт Думасы депутаты Марина Ким РИА Новости белән интервьюсында бизнес белән шөгыльләнүче һәм җиде яшькә кадәр бала тәрбияләүче хатын-кызлар өчен салымнарны киметү тәкъдиме турында сөйләде.

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