Red Bull Racing потеряла скорость из-за вмешательства FIA?Getty Images / Red Bull Content PoolКоманда Red Bull Racing, вероятно, потеряла скорость по ходу сезона-2024 из-за вмешательства FIA, такую любопытную версию высказал нидерландский пилот Формулы E и WEC Робин Фрейнс.
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