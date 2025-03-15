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Неудержимая: Андреева вновь обыграла вторую ракетку мира и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Неудержимая: Андреева вновь обыграла вторую ракетку мира и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева сломила сопротивление Иги Свёнтек в полуфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. После победы на тай-брейке в первом сете россиянка вчистую уступила вторую партию, но не упала духом и дожала вторую ракетку мира.

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