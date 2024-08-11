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«Автовзгляд» дал советы водителям в подготовке к осеннему сезону

«Автовзгляд» дал советы водителям в подготовке к осеннему сезону

Осенью необходимо подготовить автомобиль к дождливым условиям. Эксперты портала «Автовзгляд» рекомендуют начать с осмотра покрышек: проверьте износ летней резины, так как изношенные шины менее эффективны на мокрых дорогах.

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