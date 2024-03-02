«Свечку» до 16 этажей не построят вместо «Вентокальдо» в Красноярске

«Сибирской строительной компании» (ССК) не разрешили строить двухподъездный жилой дом в 15–16 этажей на месте завода полуфабрикатов «Вентокальдо» на Парашютной в Красноярске, сообщил депутат заксобрания Илья Зайцев.
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