Патриарх Кирилл призвал россиян молиться за мир и справедливость

МОСКВА, 7 января, ФедералПресс. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем обращении к верующим на рождественском богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя призвал молиться за мир и справедливость.
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