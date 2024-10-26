Израиль атаковал военные объекты в Иране: что известно

Ночью 26 октября израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным целям на иранской территории. Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что данная атака была совершена "в ответ на многомесячные непрекращающиеся атаки" Тегерана на еврейское государство.