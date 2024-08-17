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Власти Новокузнецка рассказали, как будут учиться дети в затопленной гимназии

Власти Новокузнецка рассказали, как будут учиться дети в затопленной гимназии

Горожан интересует, смогут ли дети приступить к занятиям 1 сентября в затопленной дождями гимназии.После того, как во время ливней пострадало здание гимназии, власти района, члены родительского комитета, прокуратуры, специалисты комитета образования обследовали его.

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