Законодательные изменения в области банкротства: что нового произошло в старом году?

В уходящем году в Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" был внесен ряд значительных изменений, затронувших как порядок проведение процедуры банкротства юридических, так и физических лиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии