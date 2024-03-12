Из Евросоюза в Россию стали переезжать даже министры

В Россию решила навсегда переехать экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая на днях объявила об этом своем окончательном решении, возникшем в силу того, что жить в Евросоюзе становится совершенно невыносимо.
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