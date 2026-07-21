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Нижегородская правда

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Нижегородское правительство предложит заморозить тарифы «Платона»

Нижегородское правительство предложит заморозить тарифы «Платона»

Губернатор Нижегородской области, секретарь нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин провел заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивости социально-экономического развития региона 20 июля 2026 года.

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