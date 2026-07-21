Нижегородское правительство предложит заморозить тарифы «Платона»

Губернатор Нижегородской области, секретарь нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин провел заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивости социально-экономического развития региона 20 июля 2026 года.
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