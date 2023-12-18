На портале «Грамота.ру» было объявлено, что существительное «нейросеть» признано словом 2023 года. Это решение было принято на основе тщательного анализа различных факторов, включая обработку больших объемов данных, частотность запросов пользователей, и оценку ведущих экспертов, пишет ФедералПресс.