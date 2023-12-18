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«Грамота.ру»: «Нейросеть» — главное слово 2023 года

«Грамота.ру»: «Нейросеть» — главное слово 2023 года

На портале «Грамота.ру» было объявлено, что существительное «нейросеть» признано словом 2023 года. Это решение было принято на основе тщательного анализа различных факторов, включая обработку больших объемов данных, частотность запросов пользователей, и оценку ведущих экспертов, пишет ФедералПресс.

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