Иностранные военные и даже страна НАТО. Кто приедет в Москву на 9 Мая

Телеканал 360 Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве носит исторический характер, что подтверждает список глав государств, которые примут участие в параде Победы 9 мая.
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