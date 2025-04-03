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Иностранные военные и даже страна НАТО. Кто приедет в Москву на 9 Мая

Иностранные военные и даже страна НАТО. Кто приедет в Москву на 9 Мая

Телеканал 360 Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве носит исторический характер, что подтверждает список глав государств, которые примут участие в параде Победы 9 мая.

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Комментарии
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ИВ
Иван Вакула
Очень жаль, что народ Украины поддерживает свору бандеровцев и отправляет своих детей на гибель, ради сытой жизни власти!!!
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12 час.
Nina Данилова
Так тех уже давно истребили,остались только бандеровцы фашисткие
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12 час.
МЕ
Михаил Е
Кто главный из НАТО-то? Германцы в качестве собак на празднике римских гусей?
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8 час.
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