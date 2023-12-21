Напавший на ветерана СВО в Петербурге мужчина подумает о поступке в СИЗО

Проведет в СИЗО обидчик ветерана СВО из Петербурга два месяца.По данным 78ru из зала суда, напавший на ветерана СВО мужчина был задержан и отправлен ппо решению суда в СИЗО, где пробудет два месяца на время следствия.
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