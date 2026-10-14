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Один день на выборы и энергетическое перемирие

Один день на выборы и энергетическое перемирие

Так, тёпленькая пошла, как и было предсказано. Брошенный в селюковский нужник брикет дрожжей марки «Дональд Великолепный» вызвал ожидаемую реакцию.

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