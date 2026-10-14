Так, тёпленькая пошла, как и было предсказано. Брошенный в селюковский нужник брикет дрожжей марки «Дональд Великолепный» вызвал ожидаемую реакцию.
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единственные мирные переговоры - капитуляция!
«Нам хватит Минска и Стамбула»- умный учится на ошибках других, дурак не учится ни на чьих. Не будем дураками- нет у нас друзей, надежда- только на самих себя.
Хохлов к ногтю всех, без разбору, мира с ними не может быть, они подлецы хитрож...ые
Зеленскоиу осталось объявить войну США, а потом и всему миру....
Задумка у США очень давняя - подчинить Иран. Это практически контроль над всем миром. Иран без России и Китая не стоял бы ни за что. Трапм решился и .... не смог.
Очень может быть , что Зелёнкин уйдет раньше , чем Трампушка... Хотя я раньше думал , наоборот....
Один только Трамп знает что делает...