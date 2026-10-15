Очередной этап благоустройства Парка Горького охватил 17,45 гектара, сообщил Сергей Собянин. Работы на этом этапе завершены.
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