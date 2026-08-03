В Видном осенью завершат реконструкцию главного канализационного коллектора

Модернизация коллектора в Видном увеличит его мощность до 50 тыс. кубометров.Губернатор Андрей Воробьев и депутат Государственной Думы Роман Терюшков проверили ход реконструкции ключевого объекта водоотведения в Ленинском городском округе — канализационного коллектора в Видном.
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