Абрамченко поручила до 27 сентября предложить план по удешевлению автоперевозок овощей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минсельхозу, Минпромторгу и ФАС России совместно с отраслевыми союзами до 27 сентября 2021 года предоставить предложения по снижению цены автоперевозок овощей.