Чем занимаются заключенные в Омске: нюансы благоустройства города

ОМСК, 31 января, ФедералПресс. В УФСИН России по Омской области подвели итоги работы за прошлый год. Ведомству удалось обеспечить стабильную обстановку в учреждениях и не допустить побега осужденных из-под охраны.
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