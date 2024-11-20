Врач-офтальмолог рассказал о симптомах астигматизма

Астигматизм — это нарушение зрения, вызванное неправильной формой роговицы или хрусталика. Врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ираклий Бехорошвили рассказал «Известиям» 20 ноября о симптомах и причинах астигматизма.
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