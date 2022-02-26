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Под Новосибирском ищут ушедшего из дома 14-летнего подростка

Под Новосибирском ищут ушедшего из дома 14-летнего подростка

Под Новосибирском ищут пропавшего 14-летнего подростка Романа Нестерова. Мальчик ушёл 25 февраля из дома в неизвестном направлении, говорится в сообщении в соцсети "ВКонтакте" в официальной группе поискового отряда "ЛизаАлерт Новосибирской области".

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