Под Новосибирском ищут ушедшего из дома 14-летнего подростка

Под Новосибирском ищут пропавшего 14-летнего подростка Романа Нестерова. Мальчик ушёл 25 февраля из дома в неизвестном направлении, говорится в сообщении в соцсети "ВКонтакте" в официальной группе поискового отряда "ЛизаАлерт Новосибирской области".
Под Новосибирском ищут пропавшего 14-летнего подростка Романа Нестерова. Мальчик ушёл 25 февраля из дома в неизвестном направлении, говорится в сообщении в соцсети "ВКонтакте" в официальной группе поискового отряда "ЛизаАлерт Новосибирской области".
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