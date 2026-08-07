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Порядок, государство

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Судом вынесен обвинительный приговор троим жителям Самарского региона, задержанным сотрудниками полиции за сбыт сильнодействующих веществ, совершенный организованной группой

Судом вынесен обвинительный приговор троим жителям Самарского региона, задержанным сотрудниками полиции за сбыт сильнодействующих веществ, совершенный организованной группой

В производстве следователя следственной части по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Самарской области находилось уголовное дело, возбужденное в отношении троих жителей региона, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении 9 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.

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