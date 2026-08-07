Судом вынесен обвинительный приговор троим жителям Самарского региона, задержанным сотрудниками полиции за сбыт сильнодействующих веществ, совершенный организованной группой

В производстве следователя следственной части по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Самарской области находилось уголовное дело, возбужденное в отношении троих жителей региона, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении 9 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.
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