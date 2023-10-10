Блинкен удалил пост с призывом к Израилю и ХАМАС прекратить огонь из-за критики

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен удалил пост, ранее опубликованный в социальной сети Х, в котором он выступил с призывом к прекращению огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии