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В Новосибирске продают торговый центр с парковкой и KFC за 205 миллионов.

В Новосибирске продают торговый центр с парковкой и KFC за 205 миллионов.

Здание построено 13 лет назад, в его стенах работают супермаркет, доставка суши, аптека и ломбард.В Новосибирске выставили на продажу торговый центр площадью более 1,2 тысячи квадратных метров, расположенный на улице Выборной, 122/3.

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