Nutrients: манго улучшает чувствительность к инсулину

Ученые из Иллинойсского технологического института установили, что употребление манго повышает чувствительность организма к инсулину и повышает активность гена, регулирующего антиоксидантную защиту организма.
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